Trec zile și ani...



Și totuși nu credem

că toate aceste lucruri se întâmplă

cu noi.

Deși trec zile și zile,

ani peste ani

și pare că totul e demonstrat

cu fiecare viață și moarte de dinaintea noastră

dar iată și dovada chiar pe propria piele:

aceste riduri molipsitoare ce ne brăzdează fețele

de parcă cineva nevăzut

ne-ar scrie direct în carne destinul

scriind apăsat, neîntrerupt

fără să-i pese de împotrivirea și de

lacrimile noastre

ce încearcă din durere și disperare să refacă

frumusețea.



Oricum nu credem

că prin noi a trecut atâta amar de timp,

că ne-a intrat în oase,

în dorințele noastre

ce se conjugă acum mai mult la timpul trecut

sau, în cel mai bun caz, la viitorul pasiv...

și parcă am ținut totul

sub strictă supraveghere:

ne-am uitat zilnic în oglindă,

am alergat diminețile după fata morgana,

ne-am uns cu alifii tămăduitoare genunchii

și sufletele,

am lucrat cu migală

la opera noastră nemuritoare,

ne-am îmbrăcat cu grijă, ne-am dezbrăcat cu luminile stinse

să nu ne vină cineva nechemat sub plapumă,

am iubit în șoaptă

să nu știe nimeni ce planuri de viitor avem,

am instalat fel de fel de ceasuri

în toate camerele (și în cele mai tainice)

am purtat ochelari de distanță și de apropiere

și totuși ne-a scăpat

ca o blestemată greșeală de tipar pe copertă,

ca un grăunte de adevăr spus printre multe

alte lucruri ne-a scăpat

atâta timp netrăit

atâta timp fugărit

lăsându-ne tot mai goliți pe dinăuntru

și tot mai înfrigurați

clădind pe noi an de an

cojoace

ca pe copaci inele.



Dar nu,

toate aceste lucruri nu se întâmplă cu noi.

E doar o părere, un sentiment rătăcitor,

o reverie de seară

sau poate am obosit puțin

după o călătorie lungă prin neumblate lumi

desculți și cu frunțile rezemate de cer

dar, știți și dvs., un somn bun le rezolvă pe toate,

un somn bun cu vise cuminți...

iar mâine-dimineață vom fi ca noi.

Noi?



Cu față umană



De la un timp încoace

lucrurile mi-au devenit mai apropiate decât oamenii.



Și parcă oameni ar mai fi

dar ei stau chitic după un perete de sticlă

mușluiesc ceva acolo,

par fericiți

și nu vor să iasă

măcar pentru o strângere de mână.



Iar lucrurile toate, de atâta așteptare

prind încet-încet contur uman

capătă, la atingere, o anumită grație

și strălucire

îți zâmbesc discret,

te lasă să le vorbești cât vrei,

nu se supără când le cerți

prietenește,

nu te trădează când ți-e foarte greu

ci stau umil lângă tine

suspinând în tăcere

lângă patul tău strâmt

dar uman nu știu cum

care te primește noapte de noapte

ca pe cel mai iubit dintre pământeni

și tu încerci să adormi

sub o plapumă odihnitoare

respirând adânc, de multe, multe ori

până când aburii calzi iau chipul unui om

cel mult căutat

un om adevărat

ce ar putea să te-nsoțească fără frică

până dincolo de hotarele nopții

așa încât în zori

să pășești prin lume cu pași semeți

ca și cum te-ar însoți nimeni altul

decât Dumnezeu.



Un boț de sare



Strâng în pumn

banul dat din milă

și fug

dar unde aș putea să mă ascund

de propria-mi neputință și rușine?



Ce-aș putea cumpăra de pe el

ca să-mi alint cât de puțin

acest trup oropsit

îmbătrânind umil în singurătate

ca un pustnic în chilia lui strâmtă?



Urc zi de zi același deal, ca Sisif,

mă-ndrept spre același loc al eternelor

erori ce răsar ca buruienile pe câmp

după ploaie

și pe măsură ce le stârpești,

tot mai multe apar.



Munca l-a făcut pe om să uite de el.

Munca l-a făcut neom.



Port cu mine povara unei iubiri

netrăite până la capăt.

De prea multă așteptare, supurează

ca o rană veche netratată la timp.

Greu de dus, greu de mărturisit.

Grele sunt păcatele nesăvârșite din dragoste.

Cine n-a cunoscut umilința nu va înțelege.

Cine s-a răsfățat în plăceri

nu va crede că ți-ar fi de ajuns

și o ușoară atingere de mână.



O femeie poate cerși oricând o bucată de pâine.

O mângâiere – niciodată.



Strâng în pumn banul dat

din milă și fug.

Plâng de rușine și-mi pun din nou

capul în jug.



Cine muncește nu are nimic –

doar un boț de sare cristalizat

sub pernă.



Pastișă



Nu învățăm din greșelile altora!

Nici moartea celui de-alături nu ne cutremură într-atât

încât să începem a trăi altfel

cu mințile și cu faptele noastre,

cu dorințele noastre descătușate din strâmtoarea

unei morale chinuitoare.



Nu vrem să recunoaștem

că ni-e teamă să trăim după propriile porniri

ale inimii.



Căutăm prin cărți adevăruri spuse de alții

care să ne confirme existența,

le conspectăm în detaliu biografia

crezând că astfel o îmbogățim pe a noastră,

râdem de marile lor pasiuni

(naivii!)

dar le ținem sub cheie pe ale noastre

lăsându-le să moară în suferință

ca pe niște bieți deținuți

ce și-au cerut cândva dreptul

de-a fi.



Cine ne va judeca pentru

o viață trăită din împrumut

(în numele umanității

dar împotriva firii)

trecând-o, ca pe un trist plagiat,

la rebut?