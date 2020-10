Românii în imagini de epocă – o rubrică de Sorin Nica

Între atâtea necazuri, războaie, dezastre naturale, epidemii, uităm că mai avem (am avut?) și o viață normală, cu bucurii, întâlniri cu prietenii, plimbări cu mașina, vacanțe… Ciobanul din Săcele are un aer grav, dar liniștit, privește lumea cu o înțelepciune împăcată. Fata din Morlaca își etalează cu mândrie splendidul costum național, știe că va fi admirată. O femeie dintr-un sat de pe Someș acceptă să fie fotografiată în timp ce-și alăptează copilul. Trei săteni discută aprins, ca-n poiana lui Iocan. În halta Furnicoși, un automobil a fost transformat în drezină – cum să nu ajungă un asemenea eveniment în pagina întâi a ziarelor?

Oamenii din poze nu au nimic hieratic, forțat, poate doar expresia ușor amuzată a unora trădează un dram de neîncredere în fața insului cu aparat care-i imortalizează. Firescul atitudinii îi face contemporani cu noi. Peste doar câțiva ani, conflagrația mondială și urgiile politice vor da peste cap lumea lor bine așezată. Dar chiar și neștiința, inocența românilor interbelici ne apropie de ei, nu ne îndepărtează: pentru că și noi, cei de azi, ne agățăm de bucuria clipei, fără să ne imaginăm cum ne vor comenta urmașii, peste ani și decenii, surâsul imprimat în pozele digitale. (Vit. C.)



1. Cioban din Săcele – anii ’30. E posibil ca fotografia să fi fost făcută de către unul dintre Frații Fischer.

2. Fata din Morlaca, 1935. Autor, Joseph Fischer.

3. Halta din Furnicoși/Argeș, anii ’30 (și-un Chevrolet transformat în drezină).

4. „Pe Someșul Rece”, anii ’30. Femeia alăptând un copil cu alți doi copii în plan

secund.

5. Aceștia nu sunt „șoimi ai patriei”, ci „pui de șoim” – adică cercetași juniori: Oravița, 1933.

6. „Trei politicieni” – fotograf, Josef

Fischer, Sibiu 1935.

7. O familie din Brașov, iunie 1942.

8. Vânători la Palanca (Jud. Bacău, pe atunci localitate de graniță), 1908.