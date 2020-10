Rezultatele Concursului Național de Eseuri - „Scriitori din localitatea mea”

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, în parteneriat cu Editura Cartier, revista Contrafort, portalurile stiripozitive.eu, #diez.md – Știri pentru tineri, a inițiat, în data de 25 mai 2020, Concursul Național de Eseuri „Scriitori din localitatea mea”, adresat elevilor din toate ciclurile de învățământ.

Între 25 mai și 25 iunie, pe adresa Muzeului au venit 107 eseuri. Juriul, format din Lucia Țurcanu (președinte), Elena Baranov, Emilian Galaicu-Păun, Vasile Gribincea (secretar), Igor Guzun, Mariana Jitari, a decis premierea următorilor elevi:



CICLUL LICEAL



Locul I

Mădălina Bușan, cl. X, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, mun. Chișinău

„Scriitori din localitatea mea: Tatiana Țîbuleac”



Locul II

Anastasia Crețu, cl. X, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, mun. Chișinău

„Aureliu Busuioc – pasărea albastră a literaturii noastre”



Locul III

Andreea Mahu, cl. X, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, mun. Chișinău

„Scriitori din localitatea mea: Nicolai Costenco”



Mențiune

Mihaela Bejan, cl. XII, IPLT „B.P.-Hasdeu”, or. Drochia

„Vitalie Zagaievschi – om de cultură, iluminist al prezentului”





CICLUL GIMNAZIAL



Locul I

Cătălina Chistruga, cl. IX, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, mun. Chișinău

„Talent din generație în generație: Alexandru Cosmescu”



Locul II

Valeria Jidraș, cl. IX, IPLT „Petru Zadnipru”, mun. Chișinău

„Scriitori din localitatea mea: Tatiana Țîbuleac”



Locul III

Renata Surchicin, cl. IX, IPLT „Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi

„Scriitori din localitatea mea: Rodica Gotca”



Mențiune

Nicoleta Ababii, cl. IX, IPLT „Olimp”, s. Costești, r. Ialoveni

„Destin plin de talent și pasiune: Efim Bivol”





CICLUL PRIMAR



Locul II

Sofia Pșenicinîi, cl. III, IPLT „Mihai Eminescu”, or. Drochia

„Scriitori din localitatea mea: Claudia Partole”



Locul III

Alexandru Rusu, cl. III, IPLT „Mihail Sadoveanu”, mun. Chișinău

„Alecu Russo – colecționarul folclorului românesc”



Mențiune

David Cebotari, cl. IV, IPLT „Ștefan cel Mare”, Drochia

„Scriitori din localitatea mea: Ada Zaporojanu”



Toți elevii care au trimis eseuri vor primi diplome de participare la Concursul Național de Eseuri „Scriitori din localitatea mea”.

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Editura Cartier, revista „Contrafort”, portalurile stiripozitive.eu și #diez.md – Știri pentru tineri vă mulțumesc că ați ales să participați la Concursul Național de Eseuri „Scriitori din localitatea mea”.

Felicitări laureaților și mult succes în toate activitățile dumneavoastră!

Publicăm în cele ce urmează eseul Mădălinei Bușan, câștigător la secțiunea Liceu.