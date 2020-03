Raft „Contrafort”

Țesut viu. 10x10 în ediție americană



Romanul hipnotic al lui Emilian Galaicu-Păun Țesut viu. 10x10 va apărea în SUA, la Editura Dalkey Archive Press (Illinois), în traducerea lui Alistair Ian Blyth. Living Tissue. 10x10 e titlul în engleză, iar din generoasa și entuziasta prezentare de pe coperta a 4-a cităm acest fragment: „Zeci de povești tragice, comice, fantastice, istorice se împletesc, punctate de tulburări nesfârșite ale Moldovei secolului XX. Dar narațiunea capătă şi un avânt euforic, în episoadele a căror acţiune are loc la Paris, Moscova și în Tibet.

În Tesut viu. 10 x10, Emilian Galaicu-Păun face un adevărat origami literar, amestecând şi combinând cuvinte reale şi fictive, trecutul și prezentul, ca într-o gravură de Escher, alternând tehnici narative, împletind mit, istorie și aluzie literară, depăşind frontierele dintre limbi și culturi, pentru a crea un roman plin de rafinament în zece dimensiuni.”

Sincere felicitări autorului!



Vasile Gârneț







O nouă carte de Mariana Codruț



Valoros ca substanță poetică și editat elegant, volumul de versuri publicat de Mariana Codruț la Editura Paralela 45, „pulsul nu poate fi minimalist”, va figura cu certitudine în topurile aparițiilor editoriale din acest an.

„Pentru Mariana Codruț, poezia e totul: tensiune, visceralitate, adevăr, morală. E, de fapt, un mod de a trăi, pe viață și pe moarte. Sunt, de altfel, temele acestui splendid volum, adunate sub semnul unei arte exigente, care cere angajament existențial total, fără a garanta nimic. Prin pulsul nu poate fi minimalist, Mariana Codruț dă o carte extraordinară, una dintre cele mai puternice produse de generația sa. Devine evident faptul că ne aflăm în fața unei autoare discrete, dar cu o personalitate frapantă, care poate tulbura toate ierarhiile poeziei din ultimele decenii.” (Bogdan Crețu)



un posibil portret al poeziei

poezia e șoc

precum crima adolescentului din vecini

pe care nu-l credeai în stare de crimă.

gesturi ca oricare cuvinte de fiecare zi

chiar puțină frondă. ei da nimic anormal!

și brusc toporul decapitând obișnuința.



***



Ioan Pintea, Față către față. Poeme alese (1992–2019). Prefață de Ion Pop. Fotografii de Călin Gabor. Editura Cartier, 2019, 256 pag.



„La această oră, Ioan Pintea are deja o recoltă semnificativă de poezie ce-l individualizează în peisajul liricii româneşti actuale. Pe pragul dificil dintre solicitările unui univers tot mai dramatic laicizat şi evlavia trăită şi practicată ca oficiant al altarului, el propune, cumva «la mijloc de rău şi bun», o soluţie de echilibru, de armistiţiu, după ce traversase terenul mult accidentat al datelor vieţii imediate, surprinse în stare de tensiune cu vizatele şi prescrisele Reguli.” (Ion Pop)





***



Iulian Fruntașu, Eseu asupra încremenirii. O istorie subiectivă a Republicii Moldova. Editura Cartier, 2019, 192 pag.



„Iulian Fruntașu, unul dintre cei mai sofisticați intelectuali români de la Chișinău, face un bilanț al Moldovei, la aproape trei decenii de la declararea suveranității. Fără să se inspire din cărțile lui Lucian Boia, demolatorul de mituri istorice de la București, Iulian Fruntașu este echivalentul lui la Chișinău. Între coperțile acestei cărți, veți găsi adevăruri inconfortabile despre trecutul mai îndepărtat sau mai recent al teritoriului dintre Prut și Nistru. Iulian Fruntașu desființează narativul celor care glorifică mișcarea națională, în condițiile absenței unui naționalism și a unei conștiințe naționale românești/moldovenești. Autorul o să-i supere și pe unioniștii care hiperbolizează perioada interbelică, arătând că administrația românească a eșuat în integrarea Basarabiei în România Mare, în bună parte din cauza neînțelegerii realităților noii provincii. Cu siguranță, autorul o să-i dezamăgească teribil pe apologeții Uniunii Sovietice, dar și pe cei care eroizează mișcarea de renaștere națională din perioada Gorbaciov. Eseu asupra încremenirii este o necesară diagnoză pusă unui proiect politico-statal, în legătură cu validitatea căruia există până astăzi multe dubii.”

(Armand Goșu)



***



Charles King, Odessa. Geniu și moarte într-un oraș al visurilor. Traducere din engleză de Radu Săndulescu. Editura Cartier, 2019, 280 pag.



După consistentul studiu „Moldovenii, România, Rusia și politica culturală” (Editura ARC, 2011), Charles King revine cu o nouă lucrare de mare impact - Odessa. Geniu și moarte într-un oraș al visurilor. Un volum bine documentat, o lectură captivantă.



„O istorie fascinantă... O țesătură bogată de romantism, tragedie și adaptabilitate, Odessa surprinde fiecare nuanță a legendarului oraș de la Marea Neagră, oferind o fertilă meditație asupra provocărilor permanente într-un cosmopolis multicultural.” (Dorri Olds)



„În noua sa lucrare scrupulos documentată, King readuce la viață istoriile rușilor, evreilor, turcilor, grecilor, italienilor, germanilor și românilor, care alcătuiesc „orașul în chintesență amestecat” Odessa. Abilitatea lui King de a devoala secretele orașului – atât frumoase, cât și respingătoare – oferă o prismă fascinantă prin care acestea să poată fi observate.” (Publishers Weekly)



„O carte minunată plină de curaj epic, de o admirabilă erudiție, care face o sagace separare între mit și ceea ce s-a întâmplat în realitate. Capacitatea Odessei de a râde de sine însăși și scepticismul ei evident

față de marile narative ale istoriei sunt printre motivele importante de a vă delecta citind despre soarta acestui oraș, sub îndrumarea delicată și vibrantă a lui King.”

(Peter Demetz)



***



Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian, ziarist la Cuvîntul (eseu), de Laszlo Alexandru (Rotonda). Editura Cartier, 2019, 260 pag.



„Crede cineva, are cineva stupiditatea de a crede că o fal­si­ficare grosolană poate să suprime o realitate?” (Laszlo Alexandru)



„Laszlo Alexandru s-a apucat de treabă și a scris un volum de eseuri despre același Mihail Sebastian portretizat de Marta Petreu cu 10 ani în urmă. Dar este un volum în oglindă! Laszlo îl citește pe evreul brăilean, dornic de afirmare, într-o cheie răsturnată, așa cum, de altfel, sugera chiar Marta Petreu că ar fi posibil. Scrierea lui este alertă, polemic-academică și plină de argumente.” (Alexandru Florian)

Ana Druță