anotimp



vine toamna,

aceeași, palidă

aceeași, rece

cer senin cu un soare strălucitor

nicio urmă

nicio amprentă

că i-ai fi trecut pragul

că i-ai fi călcat covorul de frunze în picioare

că n-ai vrut să te desparți de ea niciodată

ai vrut să pleci cu toamna în brațe

parcă ai fi putut să ieși cu ea din lume prin geam

neobservat

ți-a scăpat toamna

subțire

ca un văl printre degete

ușoară

ca un fum

iată-o galbenă ca ceara

aceeași

nou-nouță

strălucitoare

rece

pe alocuri învăluită

în petice de ceață

fără urme de spargeri

fără nicio zgârietură

mi se bagă în suflet



numai nu ea, nu



cea care ți-a scăpat din îmbrățișare



în urma ei ai alergat

pe dealuri

prin păduri

pe după stele

pătrunde în roi de frunze, în fire de iarbă

caută spre noi prin geam

de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat





marea liniștii



în liniște

Maria când vorbește cu Dumnezeu

în jurul ei se înalță fluturii liniștii

momiți de glasul ei melodios

străpungând văzduhul înserării

în astfel de momente

cerul

e ca un zid în spatele căruia se ascunde cineva drag

greu de înduplecat

să deschidă



Maria îi cere

cum ai cere unui copil

să facă ordine

să înnoade firele rupte care asigură legătura între ființe și cel de dincolo

să plouă din înalt peste pământul stors de secetă

în astfel de momente

Maria e ca un transmițător de mesaje

spre un centru, cu un panou de comandă

de unde lucrurile pot fi reparate

cel de dincolo

să afle

aici s-a format o fisură

dincolo – o rană, pe alocuri de aici până dincolo

materia riscă să se destrame



după o noapte de frământări în vise

în zori

Mariei

i se așterne o zi nou-nouță, strălucitoare



o cercetează

cât e ziua de mare

la capătul ei să aibă despre ce vorbi

ce transmite acolo sus



în lumină e cald

pereții lumii pe alocuri se scaldă în culori neobișnuit de intense

materia respiră

azi – miercuri, 12 iunie

pe aici nu s-a produs

nici o ciocnire, nici un scurtcircuit…



serile dinlăuntru răsună glasul înfundat al Mariei

sub cer

din noaptea de vară

ca scufundată într-o apă

greu de crezut că în astfel de momente nu e nimeni acolo sus să o audă să o vadă



că doar nu e trimisă în zadar pe pământ

cu o inimă

plină de încredere

să facă bine





tanti Lena



a ridicat trei copii

frumoși

în viață



zilnic a spălat, a cusut, a înnodat

a intensificat culorile în jurul lor

viața să lucească

să le fie confortabil

lipsiți de griji

sub cer

învățați

să strige doamne

în momente grele

auziți, ajutați



i-a învățat să iubească

să mângâie

întinderea nemărginită

tandră, protectoare, vie

să nu rupă, să nu zgârie

să nu frângă



i-a învățat

să ocolească capcanele lumii



iarba verde, mătăsoasă

ce mult ar da să mai calce prin ea

a ridicat trei copii

frumoși

în viață

un loc luminos, tot mai depărtat



când au pornit pe drumul lor

singură

încă un timp a cusut, a mângâiat



viața a strălucit în jurul ei



până într-o zi când lucrurile s-au amestecat, culorile au pălit

s-a făcut mai mică? s-a subțiat?

Dumnezeu o aude?

e neputincioasă

familiare ploile parcă au devenit mai reci, șfichiuitoare

ninsorile

de parcă ar fi vrut s-o prăpădească

verdele nu mai e verde

nici albastrul albastru



în ultima zi

a căutat neliniștită spre ea

neîncrezătoare

aceeași, caldă, strălucitoare

vie

ultima?...

o atinge o mângâie



a îmbrăcat un rând de haine noi

înainte să iasă din casă

spre marginea lumii avea să o ducă o ambulanță

medicii aveau să lupte încă un timp pentru inima ei obosită



printre stele

s-a oprit

a ascultat

în liniște ca un tors de pisică, rumoarea vieții

înăuntrul căreia a înălțat trei copii –

nimic nu amenință

întinderea-i strălucitoare





„tinerețe grea”



furam dragostea

una alteia

după ce ne-am pierdut bărbații la război

și s-au întors numai vreo doi

și aceia pierduți în sine ori dacă vorbeau spuneau ceva fără să înțelegem prea bine ce spun ori de ce strigă

frânți

un mecanism cu arcuri rupte din interior

mângâiam

lipeam cu vorba

stricam și mai tare

refăceam

când te priveau nu știai dacă te văd

când le vorbeai

nu știai dacă te aud

nici dacă te simt

așa iubeam

dragoste furată

ceea cu ce ne-am ales

și aveam grijă de ei ca de niște copii

ochi albaștri

păr negru

chip șters

cum dacă nu s-ar fi citit niciodată pe el bucuria

ori tristețea

amărâți de moarte, de viață mult timp nu s-au atins de frică să trăiască iar

azi o vorbă bună

mângâietoare

mâine – alta

așa îi ademeneam de partea luminii

sub înaltul senin

în ploi

și ninsori

pe drumuri șerpuitoare

mai aproape de voi, spre miezul vieții

spre un trai mai bun

dinspre ființarea frântă –

ca o pădure atinsă de îngheț

în destrămare