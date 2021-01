o după amiază-n aerogara otopeni – prea mică

pentru numele ei henri coandă – cu sentimentele

vămii înstrăinării şi perspectiva unei escale la varşovia,

unde un boeing 737 captează în burta lui de paing fabulos

lumea din estul europei cu treburi la new york.



decolarea-i una cu fuzelajul ca arcul întins.

urcăm sus, tot mai sus ca pe treptele templului angkor wat.

pământul nu mai este decât un bol răsturnat, pătat

de argilă galbenă-verde-gri, ca şi cum un artist neglijent

şi-a vărsat culorile.

boeing-ul cabrează neaşteptat de abil şi atinge o altitudine

de 11.000 m după care se pare că balansăm în suspans.

timpul – o groază de vreme – trece pe alte registre.

pendulăm conservaţi într-o enormă cutie cu hublouri

cu storuri şi lampioane opace – oricum, viaţa

ne este în grija companiilor de asigurare.



constat că şi vecinii de cursă stau cu ochii pe monitoare.

semnul simbolic al navei se mişcă încet pe harta digi,

ca un gândac ghiftuit.

a trecut ca peste umbre de plumb baltica şi scandinavia.

a îmbrăţişat luminescenţa coroanei din amfiteatrul nocturn

al marii britanii.



spectacolul lumii continuă.

în compartimentul din spate, cineva exersează

la violoncel anotimpuri de vivaldi.

pe culoare, scăpaţi de veghea celor extenuaţi de carambolul

zilei terestre, câţiva copii mai arămii, mai alămâi, mai albii,

sprinţari ca iezii lui creangă, se prind într-o „ala-bala”,

fiecare pe limba lui, stârnind rumori fugare.

habar n-au că aeronava înfruntă turbulenţe la intrarea

în stratosfera atlantică.



deasupra oceanului cursa pare şi mai lentă.

înclinând către arhipelagul islandei, abia atinge capul

reykjavik,

la fel cum aici, în toiul războiului rece, şi-au dat mâna

americanul ronald reagan şi sovieticul mihail gorbaciov.



de la o vreme, sentimentele de „du-te-vino” nu mai sunt

inedite metafore în adâncul hubloului.

scăparea-i unică – căderea în somn, dar somnul meu

e într-o criză de gravitaţie şi mă prind la gândul

că un amic, ce-şi aşteaptă moartea mereu, o fi având

dreptate

când mă admonestează, că-n poeme scriu despre moarte

ca despre gioconda, pe când asta n-ar ţine nici de cald,

nici de răcoare.

mă gândesc la new york şi la ce voi scrie de data aceasta

în jurnalul de călătorie. la orgoliul new york-ului

din anul trecut şi mai anţărţ, care nu prea ne-a elogiat

venirea,

darămite acum să ne înfrunte atuul.



isprăvindu-se cu oglinda oceanului, „gândacul” face

o curbă pe coasta de est. încă puţin şi...

cel mai tare îmi place să-mi imaginez cum boeing-ul

aterizează, sărind peste o noapte şi trăgând

tot de ziua de astăzi, doar că după fusul orar american;

cum, storşi ca lămâia, vom aplauda echipajul de bord,

iar cineva se va trezi din somn exclamând: hello new york!

asaltul abia începe.



* * *

trenul a trecut exact la 7 fără un sfert,

salubrizarea la 8 şi un sfert – ca-ntotdeauna.

totuşi, dimineaţa aceasta e altfel.

aerul crud îmbracă solemn o cămaşă de soare ornată

cu iarbă încă neştiutoare ce-i cositul gazonului,

cu păsări cântătoare-n brădet, fiecare pe limba ei.

dau în floare degetele pomilor prinşi în rondou,

an de an plantaţi cu zel în jurul sinelui – un soi

de dor primordial al emigrantului.



în aura pălăriei de paie, cu pieptul gol –

aidoma unui ţăran de demult –

umblă printre copaci şi-i cuprinde cu palmele pline

de lut, şi stă de vorbă cu ei.

niciodată n-ai înţeles explicit de ce lumea

şi-L imaginează pe Dumnezeu neapărat cu barbă,

adică bătrân, zi şi noapte de veghe într-un jilţ aurit,

dar nici n-ai intuit care-i pricina că unii scriu

numele Lui cu minusculă.



la macungie, în primăvara asta, pare că a venit

însuşi vivaldi şi nu mai deteşti nimic,

nici măcar veveriţele ce dau iama-n petalele

abia iscate pe ramuri, ca şi vara trecută

în trufandaua de piersici.



* * *

merg desculţ prin iarba pennsylvaniei.

dincolo de paşii mei începe atlanticul care uneşte

america cu europa, dar niciodată n-o să mă împac

cu gândul

că nu ajunge până în basarabia.



Braşov-New York-Macungie