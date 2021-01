ante-COVID

în toamna lui 2019

am mers

cu un grup de scriitori

într-un liceu

dintr-o suburbie

a Chișinăului.



când am ajuns,

elevii din clasele mari

și câțiva profesori

ne așteptau deja.



o profă severă

a stat tot timpul

în picioare

lângă calorifer

și urmărea pe fiecare.



au ascultat

cuminți

și ne-au aplaudat

pe toți & fiecare în parte.



după ce

le-am mulțumit,

emoționați,

pentru răbdare,

s-au năpustit buluc

spre ușă.



am făcut schimb de cărți

noi înde noi

și ne-am scris

reciproc

cele mai sincere,

îndelung pregătite

autografe.