se-apropie data-limită cînd mai poţi

să-ţi trimiţi poeziile, fotografia, cv-ul

ca să fii primit pe insula de cristal.



însă juriul (ştie dinainte totul)

a hotărît deja: cu tine e greu

să ne-nţelegem. limbajul tău

nu-i al orgii din biserica neagră,

dar cu nimic mai limpede, mai clar.

dacă nu vrei să vorbeşti

limba noastră, n-ai ce căta

pe insula de cristal, ea nu-i de nasul

golanilor şi golancelor. şi, află,

îţi va lua mult să fii asemeni nouă.

pînă atunci, în schimbul încercărilor,

vei învăţa că VVViaţa are legile ei

şi nici o abatere nu scapă nepedepsită.



– pricepi? (mi-a aruncat peste umăr

poetesa ubicuă.)

– nu pricep... (am zis.)

– tu pe ce lume trăieşti? (vînăt mi ţi

s-a-ncruntat vătaful insulei de cristal.)

– ce legătură ai tu cu noi? (s-a răstit

şi criticul cu moale guşă de porc.)

– eu trăiesc pe pămînt, dar cred

că singura legătură dintre noi

sînt anotimpurile, am răspuns.



apoi mi-am şters bombeul drept

de cracul stîng al blugilor,

pe cel stîng de cracul drept

şi m-am întors pe călcîie.